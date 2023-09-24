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Селен: Мощный антиоксидант с противораковым действием

Автор: Econet 24 сентября 2023 6506
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Микроэлемент селен стал известным благодаря своим антиоксидантным свойствам: он снижает количество продуктов перекисного окисления жиров. Это помогает процессам противоракового воздействия селена на организм. Элемент укрепляет иммунитет, благотворно действует на здоровый рост клеток, активирует механизмы заживления и восстановления в организме.

Селен: Мощный антиоксидант с противораковым действием

В 1980 году ВОЗ признала селен (Se) одним из необходимых элементов питания. И не зря. Селен является мощным антиоксидантом, кроме того, специалисты доказали противораковое действие этого микроэлемента на организм человека. В каких именно продуктах питания он содержится? Давайте узнаем прямо сейчас.

Польза элемента Se

Селен приобрел известность благодаря мощным антиоксидантным возможностям: он снижает объем продуктов перекисного окисления жиров. Это помогает процессам противоракового влияния Se на организм.

Селен активирует иммунную защиту, благотворно действует на здоровый рост клеток, активирует механизмы заживления и восстановления в организме.

Селен: Мощный антиоксидант с противораковым действием

В 1960-е годы ХХ века ученые доказали, что нехватка Se связана с развитием дистрофии сердечной мышцы. При дефиците Se страдают сосуды, печень, поджелудочная. При дистрофии поджелудочной перестает усваиваться жир и имеет место нехватка жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К). Также было выявлено действие Se на репродуктивную функцию. Мужчины при разумном употреблении Se решали проблему бесплодия, а у представительниц слабого пола снижался риск выкидышей.

Но самым знаковым оказалось открытие противораковых возможностей элемента Se. Удачные опыты на животных получили подтверждение в процессе эпидемиологических наблюдений: в местностях, где содержание Se в грунте демонстрировало средний и высокий показатели, смертность от лимфомы, онкологии органов пищеварительной системы, легких и груди была значительно меньше, чем в областх с низким показателем Se.
Также было доказано, что, чем выше показатель Se в организме, тем менее злокачественными оказывались опухоли и тем реже они давали метастазы и рецидивы.

В 1999г Национальный институт изучения рака (Соединенные Штаты) провел исследование, продолжавшееся 10 лет. Волонтеры каждый день принимали 200 мкг селена из дрожжей. Результаты исследования были таковы: отмечалось снижение смертности на 49% от онкологии легких, простаты, толстой и прямой кишки среди добровольцев, дополнительно принимающих Se. 

Биохимические процессы, посредством которых Se имеет противораковое влияние:

  • стимуляция иммунной защиты. Ежедневно у всех людей рождаются раковые клетки, но пока иммунитет в норме, он оберегает от возникновения опухоли.
  • защита мембран и ДНК клеток. Являясь антиокислителем, элемент Se оберегает мембраны и предотвращает генетическое изменение ДНК, и в результате способствует здоровому росту клеток.

Нехватка Se кроме онкологических больных имеет место у больных муковисцидозом, при поликистозах, бронхиальной астме, недугах щитовидки, болезнях аутоиммунной природы, алкоголизме.  

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Подведем небольшой итог. Se необходим для:

  • профилактики онкологических заболеваний;
  • укрепления иммунной защиты;
  • нормального функционирования репродуктивной системы;
  • ускорения заживлений, в том числе эрозий и язв;
  • терапии пациентов, страдающих раком в комплексе с основной     терапией;
  • терапии больных астмой, аутоиммунными недугами, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной, с поликистозами;
  • протекция организма от тяжелых металлов (например, стронция).

Люди нуждаются в селене как в мощном антиоксиданте.

Селен: Мощный антиоксидант с противораковым действием

Наличие селена в продуктах

Суточная норма Se

Se не секретируется в организме, а исключительно поступает извне. Ежедневная доза Se для взрослого человека - около 50-60 мкг. Необходимость в указанном элементе возрастает у беременных и кормящих (до 80 мкг в сутки). 

Максимум Se имеется в бразильских орехах — до 2000 мкг (2 мг на 100 г). Иначе говоря, 2 таких ореха помогут восполнить суточную норму Se. Достаточно Se имеется морепродуктах. Это морская рыба, креветки, кальмары, морская капуста ламинария, мидии, крабы. Однако, в процессе кулинарной обработки значительная доля элемента Se теряется.

Продукты, насыщенные Se (на 100 г продукта):

  • бразильский орех – 2000 мкг
  • кокос – 810 мкг
  • фисташки – 450 мкг
  • свиные почки – 270 мкг
  • сушеные вешенки и белые грибы – 100 мкг
  • тунец, бараньи почки, крабы, омары – 90 мкг
  • печень куриная, свиная, говяжья, утиная – 40-70 мкг
  • яйца (и перепелиные), чеснок, сырое свиное сало, кукуруза, рис, фасоль, брынза, белый хлеб – 20-40 мкг
  • манная крупа, горох, гречневая крупа, овсяная крупа, сыр – 10-15 мкг

Постарайтесь вводить в свой рацион продукты с высоким содержанием селена. Таким образом вы станете проводить успешную профилактику широкого спектра заболеваний. А предупредить болезнь всегда легче, чем бороться с ней.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье селен

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