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Троица 2023: что можно и нельзя делать?

Автор: Econet 04 июня 2023 6964
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4 июня 2023 года православные верующие отмечают Троицу – день, когда на учеников Иисуса Христа сошел Святой Дух. Его также называют Пятидесятницей, он отмечается всегда в воскресенье и входит в число двенадцати наиболее важных церковных дат. Для него нет определенного числа, он зависит от наступления Пасхи, и обычно приходится на конец мая или начало июня.

Троица 2023: что можно и нельзя делать?

Этот праздник был установлен апостолами, которые после сошествия на них Святого Духа, ощутили его дары. Они внезапно стали разговаривать на разных языках, пророчествовать, предвидеть будущее, исцелять и даже воскрешать людей от смерти. После этого, ученики отправились во все концы света, чтобы поведать людям о пришествии Спасителя человеческого рода.

Как правильно праздновать Троицу

Официально этот праздник стал отмечаться после второго Вселенского собора, на котором сформулировали догматы о троичной ипостаси Бога и установили Символ Веры. А в России его ввели уже гораздо позже – в конце 13 начале 14 веков.

Традиции праздника

Троица, как и все христианские праздники, отмечается Божественной Литургией, и все христиане стараются посетить торжественную службу. Накануне церковь переоблачают – все покрывала, занавеси и облачения священнослужителей меняют на троицкие (зеленого цвета), украшают церковь зелеными ветками, травой и цветами.

После Литургии священнослужителями читаются три коленопреклоненные молитвы, в которых просят о защите и заступлении. Считается, что траву, над которой читают эти молитвы, надо взять домой, и тогда она будет охранять всех, живущих в этом доме от нападений «лукавых демонов и злых человек».

Троица 2023: что можно и нельзя делать?

Есть множество народных примет, что разрешается или категорически запрещается делать в этот праздник, например, нельзя в лес ходить или купаться, но все это связано с язычеством. Нет никаких церковных правил, которые регулировали бы бытовые. Основное правило – быть в церкви и молиться, но и сейчас оно подчиняется светским установлениям, в связи с ситуацией по заболеванию в вашем регионе. 

Для верующих не установлены запреты на какие-либо виды деятельности или отдыха, если только они не могут повредить его душе. Ничто не может помешать верующим людям – ни купание, ни работа или прогулки, если они помнят о вере.

Традицией считается праздничный стол. Этот день приходится на воскресенье, поэтому можно накрывать его любыми блюдами: мясными, рыбными и молочными. Алкогольные напитки церковью никогда не запрещались, но и не приветствовались, как приводящие к греху.

 На праздник Троицы наши предки пекли большой каравай, жарили яичницу с зеленью, пекли блины, варили кисели и сбитни. Незамужние девушки в этот день водили хороводы, завивали и украшали березку, наряжали ее лентами и платками и верили, что березка может предсказать удачное замужество.

Троица 2023: что можно и нельзя делать?

Работа в праздники

Многие христиане спрашивают, можно ли работать на Троицу? Священники отвечают, что мы все живем в светском государстве, в котором есть много видов работ, которые должны выполняться ежедневно. В этом случае, любой верующий христианин должен работать, как ему положено по профессии и не унывать, если не получится помолиться на службе в храме.

Кроме этого, есть семьи с маленькими детьми, пожилыми людьми, которым требуется ежедневный уход, и его также следует выполнять. То есть, если говорят, что «нельзя работать», то это не касается той деятельности, без которой нельзя обойтись, а все бытовые дела и уборку лучше отложить на другое время.

Посещение кладбища

На праздник Троицы не принято ходить на могилы близких людей и поминать их в церкви. Для этого есть особый день, его отмечают накануне в субботу и называют Троицкой родительской субботой. Это день особенного поминовения усопших и после Литургии служат панихиду, на которой молятся обо всех усопших православных христианах.

Самоубийц в церкви не поминают, как людей, добровольно отрекшихся от Бога, ни в праздничные, ни в обычные дни. Но это не означает, что за них нельзя молиться – наоборот, их душам особенно требуются молитвы близких людей, только их произносят у себя дома.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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