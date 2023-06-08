Высокий и низкий уровень кортизола

Как известно, гормон стресса кортизол производят наши надпочечники. Он может вырабатываться в избытке или в недостатке. В норме всплеск кортизола происходит в утренние часы. Но бывают и другие состояния. Какие симптомы укажут на то, что у вас в организме дефицит или, наоборот, чрезмерная производитльность кортизола?

Что мы знаем о кортизоле? Этот гормон производится надпочечниками, которые максимально активны в период от 8 утра до 20 часов. Они стартуют всплеском, который пробуждает человека утром, и поддерживают несколькими максимумами в ходе дня.

Когда кортизол выше или ниже нормы

За кортизолом стойко закрепилась репутация гормона стресса. Но это еще и полезный в своем роде гормон энергии и активности. Однако, своими пагубными для здоровья действиями мы вынуждаем кортизол провоцировать гормональный дисбаланс в организме. А кортизол может сослужить нам хорошую службу.

Повышение кортизола с утра и по вечерам

Если вы пробуждаетесь еще до рассвета, испытывая безотчетную тревогу, ощущаете усиленное сердцебиение, мысли хаотически мечутся, значит, кортизол повышается раньше, чем положено.

Симптомы раннего повышения кортизола:

неоднократное пробуждение за ночь;

пробуждение с хаотичными мыслями в голове;

по утрам вы чрезвычайно раздражительны и вспыльчивы;

уже с середины утра у вас отмечается упадок сил.

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Причины данного состояния:

значительный стресс в ходе дня;

ваша профессия предполагает суровые дедлайны;

вы – ярый поклонник кофе;

вы сидите на низкоуглеводном рационе питания.

Если вы активно трудитесь до позднего вечера, используя коммуникации, у вас спортивная тренировка после 21.00 то, возможно, что кортизол патологически подскакивает в ночное время. Происходит перекос (ведь ночью кортизол должен падать).

Симптомы повышения кортизола вечером:

проблемы с засыпанием;

тревожность по вечерам;

сложно расслабиться и выбросить из головы дневные заботы;

усиление аппетита к ночи;

стремление к углеводной пище вечером;

много часов в Интернете / у телевизора;

активность в поздние часы.

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Пониженный кортизол

Если организм долго существует со стабильно повышенным кортизолом, надпочечники перестают функционировать как раньше, синтезируя значительный объем кортизола. В итоге показатель этого гормона может критически понизиться. Это есть надпочечниковая усталость.

Если содержание кортизола чересчур низкое, человек становится вялым, медлительным, неэффективным, аллергичным.

Симптомы низкого показателя гормона кортизола:

усталость после утреннего подъема, даже если сон занял 7-9 часов;

желание прилечь уже после завтрака или заснуть за рабочим столом;

слабая эффективность и производительность труда в продолжение дня;

на время бодрят лишь кофе, энергетики, активные физические нагрузки;

чувство абсолютного отсутствия сил;

нет энергии даже то, что реально вам интересно.

Подобные признаки могут отмечаться и при иных состояниях здоровья, например, гипотиреозе (патология щитовидки) и железистой анемии.

Один из основополагающих принципов баланса практически в любой системе организма - это здоровый баланс сахара в крови. Это связано с тем, что дисбаланс сахара в крови может способствовать воспалению, которое вызывает больше процессов в организме, чем принято считать.

Чтобы сбалансировать уровень кортизола, нам нужно исключить из рациона сахар, переработанные углеводы и злаки. Их следует заменить полезными жирами из кокоса, авокадо, оливок, мяса животных травяного откорма, выловленной в дикой природе рыбы и молочных продуктов из пастбищных животных. Небольшое количество орехов и семян, таких как макадамия, миндаль и семена тыквы, также могут быть отличным дополнением.

Для дополнительной поддержки, можно принимать адаптогенные травы. Это травы, которые усиливают вашу способность справляться со стрессом, улучшая передачу сигналов гормона стресса.

Улучшение передачи сигналов гормона стресса важно для устранения дисбаланса сахара в крови и половых гормонов, которые сами по себе способствуют возникновению многих проблем со здоровьем.

Одна из лучших трав - это ашваганда, которая оказывает благотворное влияние как на кортизол, так и на DHEA (предшественник полового гормона). Другие травы, которые обеспечивают аналогичные преимущества, - это магнолия цилиньбая и Phellodendron amurense. Вместе эти травы помогают улучшить баланс кортизола и ДГЭА и улучшить переносимость стресса. опубликовано econet

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