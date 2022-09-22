Как самостоятельно определить КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Кислотность желудка можно определить самостоятельно в домашних условиях без специального оборудования.

Пониженная или повышенная кислотность желудка имеют свои симптомы. Стоит уточнить, что всякое отклонения от нормы в кислотности желудка бывает двух типов – повышенная кислотность и пониженная. Для того чтобы понять состояние здоровья и определить фактор кислотности желудка бывает вполне достаточно прислушаться к собственному организму.

ОПРЕДЕЛЯЕМ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА САМОСТОЯТЕЛЬНО

Важно знать, что и повышенная, и пониженная кислотности в желудке негативно сказываются на работе всего ЖКТ.

Так, повышенная кислотность приводит к тому, что стенки желудка начинают разъедаться под воздействием большого количества соляной кислоты, а это может со временем привести к гастриту, язве и эрозии.

Пониженная кислотность желудка вызывает неполное усвоение белков, в результате чего в желудке накапливаются продукты распада. Именно эти продукты и отравляют организм, снижая при этом иммунитет.

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Также при пониженной кислотности желудка вполне возможно появление грибковых инфекций, недостаточное усвоение витаминов и минералом. Все эти признаки могут проявляться также внешне – кожа человека становится сухой, появляются прыщи на носу, слабые ногти и волосы.

А вот при повышенной кислотности стенки желудка, сильно раздраженные от кислоты, могут вызывать такие симптомы:

жжение в пищеводе или в глотке (изжога). Обычно ее провоцируют кислые соки и продукты с высоким содержанием пряностей. А еще изжога может возникнуть после употребления томатного сока, персикового, лимонов, грейпфрута, киви, зеленых яблок;

медный и кислый привкус во рту;

отрыжка, которая появляется когда в рационе питании преобладают жареные, жирные и острые блюда (типа мороженое, печенье, пирожное, мучное);

ноющая боль в желудке, которая усиливается с чувством голода;

чувство вздутия и тяжести в животе после каждого приема пищи;

запоры и диарея;

головные боли, приступы тошноты и рвоты.

Признаки пониженной кислотности:

появляющееся желание съесть что-нибудь кисленькое (огурчик, капусту). Также постоянно хочется пряностей, кетчупа, кислых и терпких соков;

отрыжка с запахом протухшего яйца;

ощущение вздутия живота, урчание;

изжога;

тупая боль в районе пупка;

или запоры, или диареи.

Но чтобы точно определить кислотность желудка и назначить правильное лечение, следует обратиться за консультацией к врачу.опубликовано econet.ru

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