Как самостоятельно определить КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА

Кислотность желудка можно определить самостоятельно в домашних условиях без специального оборудования.
Пониженная или повышенная кислотность желудка имеют свои симптомы. Стоит уточнить, что всякое отклонения от нормы в кислотности желудка бывает двух типов – повышенная кислотность и пониженная. Для того чтобы понять состояние здоровья и определить фактор кислотности желудка бывает вполне достаточно прислушаться к собственному организму.
Важно знать, что и повышенная, и пониженная кислотности в желудке негативно сказываются на работе всего ЖКТ.
Так, повышенная кислотность приводит к тому, что стенки желудка начинают разъедаться под воздействием большого количества соляной кислоты, а это может со временем привести к гастриту, язве и эрозии.
Пониженная кислотность желудка вызывает неполное усвоение белков, в результате чего в желудке накапливаются продукты распада. Именно эти продукты и отравляют организм, снижая при этом иммунитет.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Также при пониженной кислотности желудка вполне возможно появление грибковых инфекций, недостаточное усвоение витаминов и минералом. Все эти признаки могут проявляться также внешне – кожа человека становится сухой, появляются прыщи на носу, слабые ногти и волосы.
А вот при повышенной кислотности стенки желудка, сильно раздраженные от кислоты, могут вызывать такие симптомы:
жжение в пищеводе или в глотке (изжога). Обычно ее провоцируют кислые соки и продукты с высоким содержанием пряностей. А еще изжога может возникнуть после употребления томатного сока, персикового, лимонов, грейпфрута, киви, зеленых яблок;
медный и кислый привкус во рту;
отрыжка, которая появляется когда в рационе питании преобладают жареные, жирные и острые блюда (типа мороженое, печенье, пирожное, мучное);
ноющая боль в желудке, которая усиливается с чувством голода;
чувство вздутия и тяжести в животе после каждого приема пищи;
запоры и диарея;
головные боли, приступы тошноты и рвоты.
появляющееся желание съесть что-нибудь кисленькое (огурчик, капусту). Также постоянно хочется пряностей, кетчупа, кислых и терпких соков;
отрыжка с запахом протухшего яйца;
ощущение вздутия живота, урчание;
изжога;
тупая боль в районе пупка;
или запоры, или диареи.
Но чтобы точно определить кислотность желудка и назначить правильное лечение, следует обратиться за консультацией к врачу.опубликовано econet.ru
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий