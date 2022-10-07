Лямблиозный холецистит: причины, симптомы и лечение

Лямблиозный холецистит – это заболевание желчного пузыря, которое вызвано простейшими паразитами – лямблиями. Эти микроскопические организмы быстро размножаются, вызывают воспаление органа и даже могут стать причиной его отказа.

Наиболее благоприятная среда для существования лямблий – тонкий кишечник, но они могут перемещаться и в билиарный тракт, нарушая при этом процесс пищеварения. Лечение нужно начинать немедленно, пока не развились тяжелые осложнения. Провоцируют появления этого заболевания лямблии. Они принадлежат к роду простейших жгутиковых микроорганизмов, могут существовать в форме одной клетки размером 12х7 мкм или двухклеточного организма.

Причины

Желчный пузырь является не совсем благоприятным местом для обитания лямблий, поскольку желчь на них действует губительно. Но паразиты могут спокойно обитать в органе при нарушении бактерицидных свойств желчи, что случается при болезнях печени и других органов пищеварительного тракта.

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Чаще паразиты поселяются не в самом пузыре, а в желчевыводящих протоках, провоцируя появление дискинезии.

В желчный пузырь лямблии могут попасть таким способом:

при контакте с зараженным человеком;

через употребление загрязненной питьевой воды;

при употреблении немытых овощей или фруктов;

через насекомых и грызунов, которые являются переносчиками паразитарных инфекций;

при несоблюдении правил личной гигиены (через грязные руки).

Лямблии плотно прикрепляются к слизистой пузыря при помощи жгутиков, раздражая ее и вызывая воспаление.

Симптомы

Лямблии в желчи приводят к воспалению и спазмам желчного пузыря, в результате чего нарушается нормальный отток желчи. Застойные явления и становятся причиной холецистита, который со временем переходит в хроническую форму.

Заболевание на ранних стадиях протекает практически бессимптомно. Среди признаков можно выделить незначительные болезненные ощущения в области правого подреберья, а также повышение субфебрильной температуры тела.

Болезнь может не давать о себе знать на протяжении длительного периода, но в большинстве случаев возникают клинические проявления, которые схожи с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Симптомы лямблий в желчном пузыре:

давящая боль в области правого подреберья;

болевые ощущения в районе пупка и выше него;

спазмы в животе;

неустойчивость стула (запоры сменяются диареей);

тошнота и рвота;

горечь во рту;

отрыжка воздуха, иногда пищей с примесью желчи;

сильное вздутие и метеоризм;

чувство тяжести и распирания в животе;

ухудшение аппетита;

слабость.

При развитии хронического холецистита к признакам общего ухудшения самочувствия присоединяются симптомы сильной интоксикации.

На фоне нарушения работы ЖКТ у больного развивается анемия, в крови значительно превышен уровень эозинофилов.Обострения лямблиозного холецистита могут возникать без видимых причин. Может развиться ДЖВП.

При дискинезии желчевыводящих протоков пациент жалуется на такие симптомы:

тупая распирающая боль в области правого подреберья, которая не стихает ни днем, ни ночью;

усиление болезненных ощущений во время приема пищи;

сильная отрыжка с неприятным запахом;

горечь во рту;

рвота при употреблении жирной пищи;

метеоризм;

запор.

Какой врач занимается лечением лямблиозного холецистита?

Поскольку у больного возникает симптоматика нарушения пищеварения, то он обращается к терапевту и гастроэнтерологу. Но лечением лямблий занимается инфекционист.

Диагностика

Подтвердить или опровергнуть наличие лямблий в желчном можно при помощи таких диагностических методик:

анализ крови на лямблии;

анализ кала на цисты;

дуоденальное зондирование желчного пузыря, исследование желчи на наличие простейших.

Для выявления нарушений функционирования других органов ЖКТ проводится фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

При наличии ярко выраженной симптоматики лямблиоза анализ кала сдается 3-5 раз с перерывом в неделю (даже если результат первого анализа отрицательный).

Лечение

Терапия у взрослых может проходить в домашних условиях, детям показана госпитализация. Лечение проводится в 3 этапа:

детоксикационная терапия;

прием противопаразитарных препаратов;

укрепление иммунитета при помощи витаминов и иммуномодуляторов.

При ярко выраженной симптоматике интоксикации организма на первый план выходит детоксикационная терапия. Противопаразитные препараты в таком случае не принимаются до вывода токсинов, поскольку они оказывают дополнительное токсическое воздействие.

Для очищения организма и предупреждения токсико-аллергических реакций необходимо принимать:

сорбенты – Энтеросгель, Смекта, Реабан, Полифепан;

антигистаминные препараты – Лоратадин, Супрастин.

Курс лечения составляет 15 дней.

Для нормализации выведения желчи лечение проводится при помощи холекинетиков (препараты, улучшающие тонус пузыря) и холеспазмолитиков (средств, которые расслабляют желчный).

К холекинетикам принадлежит Аллохол, Циквалон, Сорбитол, Сорбит и Ксилит.

принадлежит Аллохол, Циквалон, Сорбитол, Сорбит и Ксилит. Эффективные холеспазмолитики – Но-шпа, Метацин, Спазмолитин и Дюспаталин.

Для уничтожения лямблий не обойтись без противопаразитарных препаратов. Эффективны Трихопол, Фуразолидон, Метронидазол, Акрихин, Осарсол.

Во время лечения необходимо строго соблюдать дозировку и регулярность приема лекарства. Самолечение недопустимо.

Заключительным этапом терапии является укрепление иммунитета. Для поддержки иммунной системы следует пропить пробиотики, витаминные комплексы и иммуномодуляторы.

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Важно придерживаться диетического питания. В рационе должны преобладать каши, кисломолочные продукты, овощи, кислые ягоды, фрукты, сухофрукты, растительное масло.

Необходимо отказаться от:

макаронных изделий;

сладостей;

свежей выпечки, печенья и хлеба;

крахмалосодержащих продуктов (картофель, колбасные изделия);

молока;

жирной пищи.

Эти продукты создают благоприятные условия для размножения простейших микроорганизмов.

Важно увеличить потребление жидкости. Особенно полезно употребление отвара шиповника, фруктовых соков и компотов.

По истечении 2-3 месяцев после лечения необходимо сдать контрольный бактериологический анализ, чтобы подтвердить отсутствие лямблий в желчи.

Профилактика

Для профилактики заражения лямблиозом необходимо:

соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой и после возвращения домой с улицы;

не пить воду из-под крана или из водоемов;

тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением их в пищу;

избавиться от насекомых в доме;

употреблять мясо и рыбу только после термической обработки;

придерживаться санитарных норм во время приготовления пищи.

При первых симптомах лямблий в организме следует посетить врача.

Пациент с лямблиозным холециститом нуждается в медицинской помощи. Без лечения воспаление переходит с желчного пузыря на печень и поджелудочную железу. Последствием лямблий в желчном пузыре может стать цирроз или гепатит.опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Белокур

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