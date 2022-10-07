Лямблиозный холецистит: причины, симптомы и лечение

Лямблиозный холецистит – это заболевание желчного пузыря, которое вызвано простейшими паразитами – лямблиями. Эти микроскопические организмы быстро размножаются, вызывают воспаление органа и даже могут стать причиной его отказа.
Наиболее благоприятная среда для существования лямблий – тонкий кишечник, но они могут перемещаться и в билиарный тракт, нарушая при этом процесс пищеварения. Лечение нужно начинать немедленно, пока не развились тяжелые осложнения. Провоцируют появления этого заболевания лямблии. Они принадлежат к роду простейших жгутиковых микроорганизмов, могут существовать в форме одной клетки размером 12х7 мкм или двухклеточного организма.
Желчный пузырь является не совсем благоприятным местом для обитания лямблий, поскольку желчь на них действует губительно. Но паразиты могут спокойно обитать в органе при нарушении бактерицидных свойств желчи, что случается при болезнях печени и других органов пищеварительного тракта.
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Чаще паразиты поселяются не в самом пузыре, а в желчевыводящих протоках, провоцируя появление дискинезии.
В желчный пузырь лямблии могут попасть таким способом:
Лямблии плотно прикрепляются к слизистой пузыря при помощи жгутиков, раздражая ее и вызывая воспаление.
Лямблии в желчи приводят к воспалению и спазмам желчного пузыря, в результате чего нарушается нормальный отток желчи. Застойные явления и становятся причиной холецистита, который со временем переходит в хроническую форму.
Заболевание на ранних стадиях протекает практически бессимптомно. Среди признаков можно выделить незначительные болезненные ощущения в области правого подреберья, а также повышение субфебрильной температуры тела.
Болезнь может не давать о себе знать на протяжении длительного периода, но в большинстве случаев возникают клинические проявления, которые схожи с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Симптомы лямблий в желчном пузыре:
При развитии хронического холецистита к признакам общего ухудшения самочувствия присоединяются симптомы сильной интоксикации.
На фоне нарушения работы ЖКТ у больного развивается анемия, в крови значительно превышен уровень эозинофилов.Обострения лямблиозного холецистита могут возникать без видимых причин. Может развиться ДЖВП.
При дискинезии желчевыводящих протоков пациент жалуется на такие симптомы:
Какой врач занимается лечением лямблиозного холецистита?
Поскольку у больного возникает симптоматика нарушения пищеварения, то он обращается к терапевту и гастроэнтерологу. Но лечением лямблий занимается инфекционист.
Подтвердить или опровергнуть наличие лямблий в желчном можно при помощи таких диагностических методик:
Для выявления нарушений функционирования других органов ЖКТ проводится фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
При наличии ярко выраженной симптоматики лямблиоза анализ кала сдается 3-5 раз с перерывом в неделю (даже если результат первого анализа отрицательный).
Терапия у взрослых может проходить в домашних условиях, детям показана госпитализация. Лечение проводится в 3 этапа:
При ярко выраженной симптоматике интоксикации организма на первый план выходит детоксикационная терапия. Противопаразитные препараты в таком случае не принимаются до вывода токсинов, поскольку они оказывают дополнительное токсическое воздействие.
Для очищения организма и предупреждения токсико-аллергических реакций необходимо принимать:
Курс лечения составляет 15 дней.
Для нормализации выведения желчи лечение проводится при помощи холекинетиков (препараты, улучшающие тонус пузыря) и холеспазмолитиков (средств, которые расслабляют желчный).
Для уничтожения лямблий не обойтись без противопаразитарных препаратов. Эффективны Трихопол, Фуразолидон, Метронидазол, Акрихин, Осарсол.
Во время лечения необходимо строго соблюдать дозировку и регулярность приема лекарства. Самолечение недопустимо.
Заключительным этапом терапии является укрепление иммунитета. Для поддержки иммунной системы следует пропить пробиотики, витаминные комплексы и иммуномодуляторы.
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Важно придерживаться диетического питания. В рационе должны преобладать каши, кисломолочные продукты, овощи, кислые ягоды, фрукты, сухофрукты, растительное масло.
Необходимо отказаться от:
Эти продукты создают благоприятные условия для размножения простейших микроорганизмов.
Важно увеличить потребление жидкости. Особенно полезно употребление отвара шиповника, фруктовых соков и компотов.
По истечении 2-3 месяцев после лечения необходимо сдать контрольный бактериологический анализ, чтобы подтвердить отсутствие лямблий в желчи.
Для профилактики заражения лямблиозом необходимо:
При первых симптомах лямблий в организме следует посетить врача.
Пациент с лямблиозным холециститом нуждается в медицинской помощи. Без лечения воспаление переходит с желчного пузыря на печень и поджелудочную железу. Последствием лямблий в желчном пузыре может стать цирроз или гепатит.опубликовано econet.ru.
Автор Оксана Белокур
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Источник: https://econet.ua/
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