8 способов испортить жизнь вашему ребенку

В каждой семье имеются свои методы воспитания. В каких-то признают только авторитарность и непогрешимость родительского мнения, в других, родители воспитывают детей согласно данным последних психологических исследований, а в-третьих – родители с удивлением обнаружили, что дети уже выросли и воспитывать их поздно.

В любом случае, так же, как дети учатся у взрослых, так и мама и папа учатся быть родителями. И, разумеется, совершают промахи во время своей учебы. Какие-то из них наиболее распространенные, входят в родительские сценарии и программы, а потом фундаментально портят жизнь уже выросшим детям.

1. Запреты на выражение чувств

Общему запрету на выражение чувств и бурных эмоций подвергают всех детей, как мальчиков, так и девочек. Мальчикам внушают, что плакать нехорошо: «Ты же не девчонка», а потом у этих мальчиков диагностируют инфаркт в 35 или 40 лет. А девочкам говорят, что давать сдачи, защищаться и злиться – привилегия мальчиков и, вырастая, они становятся беспомощными и не могут дать отпор и защитить себя и своих детей.

2. Если мама ушла

Мама является единственным символом безопасности и надежности в этом мире. Для ребенка нет ничего страшнее, чем остаться без мамы. Уход матери или просто угроза, что она уйдет, если «будешь плохо себя вести» является наиболее распространенным и сильным ударом для ребенка. Заявление, что родители его могут оставить одного – не является для малыша шуткой, он воспринимает это очень серьезно. А потом перестанет верить в крепкие связи между людьми. Он будет считать, что бросать – это нормально. И не сможет выстроить крепкие отношения в своей семье, так как подсознательно станет ожидать предательства.

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3. Ценится только «удобный» ребенок

Любые капризы, плохое настроение, бурные эмоции ребенка встречают угрозы, что его отдадут чужим людям, «дяде-милиционеру», а себе купим другого «хорошего». Малыш воспринимает это так, что он нужен только когда слушается, не плачет, становится удобным. Наказывая, его отвергают, не хотят больше видеть. Вырастая, ребенок пытается «заработать» привилегию быть рядом с важным для него человеком или убегает от серьезных отношений, чтобы не быть брошенным.

4. Воспитывать чувство вины

Ребенку внушают, что он виноват во всех бедах: в том, что не удалось докончить образование, что на него тратили деньги, из-за него «недосыпали и недоедали», что родители развелись и так далее. И теперь, он должен всегда соответствовать, чтобы компенсировать потраченные на него моральные и материальные средства.

5. Отец как угроза

Когда у мамы заканчиваются аргументы, она угрожает: «Ну, тогда я все расскажу папе!», и тот выступает в роли строгого надзирателя. А потом, дети не могут выстраивать доверительные отношения с отцом, не разговаривают с ним, договариваются через посредника-мать. Затем, в своей семье, такой взрослый не сможет найти контакт уже со своими детьми, поскольку не научился этому в детстве.

6. Любовь как зависимость

Любые попытки проявления самостоятельности встречаются заявлением: «Ты так поступаешь, потому что меня не любишь». И ребенок идет на все, чтобы доказать, что он хороший и очень любит свою маму. Этот сценарий сохраняется в любом возрасте и перерастает в зависимость. От такой мамы очень сложно отделиться, и завести свою семью будет очень сложно.

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7. Непонятные угрозы

Некоторые угрозы родителей невозможно понять ребенку, а тем более классифицировать, как в мультфильме, когда один персонаж обещал, что «запишет всех в свою книжечку». Это страшно пугает любых детей, ведь никто не рассказывает, что произойдет потом, после «записи в страшную книжечку». Это демонстрирует власть над ним, и раз и навсегда отучает бунтовать, высказывать свое мнение и отстаивать убеждения, ведь, мало ли что потом может случиться.

8. «Сын маминой подруги»

Этот самый ненавидимый персонаж способен испортить жизнь любому ребенку. Посыл дается однозначный – «Не особенно удачный ты у нас получился, по сравнению с другими детьми». И бесконечная ненависть к сыну маминой подруги не спасет от того, чтобы всю жизнь сравнивать себя с другими: более красивыми, успешными, удачливыми и богатыми. Все эти установки оканчиваются потерей самооценки и одиночеством. опубликовано econet

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