Как быстро почистить организм от слизи

Слизь - это естественный продукт жизнедеятельности человеческого организма, который в норме имеет прозрачный цвет и вязкую консистенцию. Она непрерывно вырабатывается клетками, и способствует поддержанию работоспособности защитных сил организма, удаление вредных веществ и пыли, оберегание органов от различных повреждений.
Часто клеточные структуры выделяют секреты в избыточном количестве, меняется цвет слизи, консистенция, в ней скапливается слишком большое количество болезнетворных бактерий. В таких случаях необходимо помочь организму избавиться от вредных излишеств.
Чаще всего, резкое увеличение слизи происходит при:
Как только накапливается избыточное количество слизи, а это происходит в бронхах, легких и желудке, то организм начинает усиленно от нее избавляться. Часто молодые мамы жалуются на постоянные простуды маленьких детей. Но обычной причиной этого бывает избавление от лишнего секрета, который выходит через носовые проходы ребенка. У малышей организм сам справляется с избытками вредных продуктов.
Другое дело – организм взрослого человека. Насморк, повышение температуры, першение в горле и чихание – люди воспринимают как начало заболевания, а не работу иммунной системы, чем это на самом деле и является. И начинают усиленно «помогать» организму. Сбивают температуру, вливают в нос капли, принимают тонны различных таблеток и добиваются своего – организм перестает выделять слизь.
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Насморк и кашель прекращаются, температура становится нормальной. И все – человек здоров? Ничего подобного. Слизь с огромным количеством болезнетворных бактерий и продуктами их распада так и осталась в организме – осела на бронхах, осталась в легких, желудке, кишечнике и тихо отравляет организм, провоцируя хронические заболевания.
Чтобы прекратить отравлять себя продуктами распада, нужно мягко и бережно проводить детоксикацию – процесс очищения. Необходимо знать, что организм будет на это реагировать, могут быть головные боли, тошнота, диарея, высыпания. Это будет служить знаком, что процесс очищения проходит успешно.
Избыточное скопление слизи провоцируют воспалительные заболевания в горле (ушах, носу), аллергии, бронхиальная астма. Часто избыток слизи проявляется частым насморком, утренним кашлем, дискомфортом в горле. Люди могут ощущать мокроту, изжогу, одышку.
Очищению поможет:
Хорошо помогает очистить горло и дыхательные пути сок алоэ. Можно есть каждое утро и вечер по 1 листу (очищенному от кожицы). Для устранения горечи можно добавить мед.
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Листья календулы измельчить, смешать с медом 1:1, принимать после еды по полного выздоровления.
Можно провести детоксикацию при помощи лекарственных растений. Очень хорошо помогают чаи из растений:
Сделайте растительный сбор. Цветы липы – 1ст.л., корень солодки – 2 ч.л. залить кипятком. Настоять примерно полчаса. Пить за несколько минут до еды по 150 мл. Принимать месяц.
Эффективно удаляют лишнюю слизь приправы, которые можно найти на любой кухне:
Как понять, что в кишечнике находится избыточное количество слизи? На это могут указывать следующие состояния:
Врачи не рекомендуют проводить очищения при помощи клизм. Так как этот метод поможет очистить только небольшой участок кишечника и вымоет необходимую микрофлору.
Хорошо очистить кишечник поможет льняная мука. Ежедневное употребление 2 десертных ложек свежей размолотой муки из семечек льна поможет легко нормализовать вес и улучшить самочувствие организма. Кроме этого, льняная мука обладает антибактериальным и противогельминтным эффектом.
Помощь окажет употребление льняной муки по определенной схеме:
1 нед. – 1 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира, и др.
2 нед. – 2 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира и др. – заменить 1 прием пищи этой кашей.
Такая каша отлично очистит пищеварительный тракт, без вреда для естественной микрофлоры. При приеме необходимо пить не менее двух литров чистой воды в день, чтобы ускорить выведение слизи.
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Смесь состоит из 1 ст. л. гречневой муки, 1 стакана кефира, ¼ ч. л. имбиря и 1 ч. л. меда. Все смешать, поставить на ночь в прохладное место. Утром тщательно смешать и заменить завтрак. После употребления не есть и не пить 3 часа. Принимать в течение двух недель, затем перерыв. Если повышенный сахар – мед можно убрать.
Гречневая мука поможет эффективно вывести вредные вещества, имбирь наладит работу кишечника и сожжет лишние жировые отложения, кефир оздоровит и омолодит организм.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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