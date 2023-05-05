Как быстро почистить организм от слизи

Слизь - это естественный продукт жизнедеятельности человеческого организма, который в норме имеет прозрачный цвет и вязкую консистенцию. Она непрерывно вырабатывается клетками, и способствует поддержанию работоспособности защитных сил организма, удаление вредных веществ и пыли, оберегание органов от различных повреждений.

Часто клеточные структуры выделяют секреты в избыточном количестве, меняется цвет слизи, консистенция, в ней скапливается слишком большое количество болезнетворных бактерий. В таких случаях необходимо помочь организму избавиться от вредных излишеств.

Причины избыточной концентрации слизи

Чаще всего, резкое увеличение слизи происходит при:

Ослабленном иммунитете.

Курении, злоупотреблении алкоголем.

Хронических воспалительных процессах.

Если повседневный рацион состоит преимущественно из вареной или жирной жареной пищи.

Как только накапливается избыточное количество слизи, а это происходит в бронхах, легких и желудке, то организм начинает усиленно от нее избавляться. Часто молодые мамы жалуются на постоянные простуды маленьких детей. Но обычной причиной этого бывает избавление от лишнего секрета, который выходит через носовые проходы ребенка. У малышей организм сам справляется с избытками вредных продуктов.

Другое дело – организм взрослого человека. Насморк, повышение температуры, першение в горле и чихание – люди воспринимают как начало заболевания, а не работу иммунной системы, чем это на самом деле и является. И начинают усиленно «помогать» организму. Сбивают температуру, вливают в нос капли, принимают тонны различных таблеток и добиваются своего – организм перестает выделять слизь.

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Насморк и кашель прекращаются, температура становится нормальной. И все – человек здоров? Ничего подобного. Слизь с огромным количеством болезнетворных бактерий и продуктами их распада так и осталась в организме – осела на бронхах, осталась в легких, желудке, кишечнике и тихо отравляет организм, провоцируя хронические заболевания.

Чтобы прекратить отравлять себя продуктами распада, нужно мягко и бережно проводить детоксикацию – процесс очищения. Необходимо знать, что организм будет на это реагировать, могут быть головные боли, тошнота, диарея, высыпания. Это будет служить знаком, что процесс очищения проходит успешно.

Как избавиться от слизи в носоглотке

Избыточное скопление слизи провоцируют воспалительные заболевания в горле (ушах, носу), аллергии, бронхиальная астма. Часто избыток слизи проявляется частым насморком, утренним кашлем, дискомфортом в горле. Люди могут ощущать мокроту, изжогу, одышку.

Очищению поможет:

сократить или полностью убрать острую и жирную пищу;

включить в питание витамины Е, С;

пить больше чистой воды;

полоскать горло содовым, солевым (из морской соли) раствором, фурацилином, марганцовкой;

делать ингаляции с эвкалиптом, ромашкой, шалфеем;

не курить, не употреблять газированные и алкогольные напитки, крепкий кофе, не есть перед сном.

Сок алоэ

Хорошо помогает очистить горло и дыхательные пути сок алоэ. Можно есть каждое утро и вечер по 1 листу (очищенному от кожицы). Для устранения горечи можно добавить мед.

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Календула

Листья календулы измельчить, смешать с медом 1:1, принимать после еды по полного выздоровления.

Простые и надежные способы избавиться от излишков слизи в желудке

Можно провести детоксикацию при помощи лекарственных растений. Очень хорошо помогают чаи из растений:

листьев эвкалипта, мяты, черной смородины;

цветков ромашки;

шишек хмеля;

кедровых или сосновых почек.

Сделайте растительный сбор. Цветы липы – 1ст.л., корень солодки – 2 ч.л. залить кипятком. Настоять примерно полчаса. Пить за несколько минут до еды по 150 мл. Принимать месяц.

Эффективно удаляют лишнюю слизь приправы, которые можно найти на любой кухне:

черный перец горошком – 1 чайную ложку глотать не разжевывая, запить холодной водой. Принимать неделю по схеме – 1 сутки приема, 2 суток отдыха;

мелко нарезанный корень имбиря – 1 ч. л. массы добавить кипящую воду, остудить, + ложку меда и выжать сок одного лимона. Этот настой выпить за день, пить по несколько глотков до приема пищи;

натертый хрен 150 гр.– влить сок пяти лимонов, смешать. Перед сном пить по чайной ложке пока не закончится.

Очищение кишечника от слизи

Как понять, что в кишечнике находится избыточное количество слизи? На это могут указывать следующие состояния:

нарушение метаболизма;

избыток или недостаток веса;

почечные болезни;

сахарный диабет;

постоянные запоры;

аллергические реакции.

Врачи не рекомендуют проводить очищения при помощи клизм. Так как этот метод поможет очистить только небольшой участок кишечника и вымоет необходимую микрофлору.

Хорошо очистить кишечник поможет льняная мука. Ежедневное употребление 2 десертных ложек свежей размолотой муки из семечек льна поможет легко нормализовать вес и улучшить самочувствие организма. Кроме этого, льняная мука обладает антибактериальным и противогельминтным эффектом.

Помощь окажет употребление льняной муки по определенной схеме:

1 нед. – 1 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира, и др.

2 нед. – 2 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира и др. – заменить 1 прием пищи этой кашей.

Такая каша отлично очистит пищеварительный тракт, без вреда для естественной микрофлоры. При приеме необходимо пить не менее двух литров чистой воды в день, чтобы ускорить выведение слизи.

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Способ очищения кишечника при помощи гречневой муки

Смесь состоит из 1 ст. л. гречневой муки, 1 стакана кефира, ¼ ч. л. имбиря и 1 ч. л. меда. Все смешать, поставить на ночь в прохладное место. Утром тщательно смешать и заменить завтрак. После употребления не есть и не пить 3 часа. Принимать в течение двух недель, затем перерыв. Если повышенный сахар – мед можно убрать.

Гречневая мука поможет эффективно вывести вредные вещества, имбирь наладит работу кишечника и сожжет лишние жировые отложения, кефир оздоровит и омолодит организм.опубликовано econet

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