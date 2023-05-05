Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Как быстро почистить организм от слизи

Как быстро почистить организм от слизи

Автор: Econet 05 мая 2023 6492
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Слизь - это естественный продукт жизнедеятельности человеческого организма, который в норме имеет прозрачный цвет и вязкую консистенцию. Она непрерывно вырабатывается клетками, и способствует поддержанию работоспособности защитных сил организма, удаление вредных веществ и пыли, оберегание органов от различных повреждений.

Как быстро почистить организм от слизи

Часто клеточные структуры выделяют секреты в избыточном количестве, меняется цвет слизи, консистенция, в ней скапливается слишком большое количество болезнетворных бактерий. В таких случаях необходимо помочь организму избавиться от вредных излишеств.

Причины избыточной концентрации слизи

Чаще всего, резкое увеличение слизи происходит при:

  • Ослабленном иммунитете.
  • Курении, злоупотреблении алкоголем.
  • Хронических воспалительных процессах.
  • Если повседневный рацион состоит преимущественно из вареной или жирной жареной пищи.

Как только накапливается избыточное количество слизи, а это происходит в бронхах, легких и желудке, то организм начинает усиленно от нее избавляться. Часто молодые мамы жалуются на постоянные простуды маленьких детей. Но обычной причиной этого бывает избавление от лишнего секрета, который выходит через носовые проходы ребенка. У малышей организм сам справляется с избытками вредных продуктов.

Другое дело – организм взрослого человека. Насморк, повышение температуры, першение в горле и чихание – люди воспринимают как начало заболевания, а не работу иммунной системы, чем это на самом деле и является. И начинают усиленно «помогать» организму. Сбивают температуру, вливают в нос капли, принимают тонны различных таблеток и добиваются своего – организм перестает выделять слизь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Насморк и кашель прекращаются, температура становится нормальной. И все – человек здоров? Ничего подобного. Слизь с огромным количеством болезнетворных бактерий и продуктами их распада так и осталась в организме – осела на бронхах, осталась в легких, желудке, кишечнике и тихо отравляет организм, провоцируя хронические заболевания.

Чтобы прекратить отравлять себя продуктами распада, нужно мягко и бережно проводить детоксикацию – процесс очищения. Необходимо знать, что организм будет на это реагировать, могут быть головные боли, тошнота, диарея, высыпания. Это будет служить знаком, что процесс очищения проходит успешно.

Как быстро почистить организм от слизи

Как избавиться от слизи в носоглотке

Избыточное скопление слизи провоцируют воспалительные заболевания в горле (ушах, носу), аллергии, бронхиальная астма. Часто избыток слизи проявляется частым насморком, утренним кашлем, дискомфортом в горле. Люди могут ощущать мокроту, изжогу, одышку.

Очищению поможет:

  • сократить или полностью убрать острую и жирную пищу;
  • включить в питание витамины Е, С;
  • пить больше чистой воды;
  • полоскать горло содовым, солевым (из морской соли) раствором, фурацилином, марганцовкой;
  • делать ингаляции с эвкалиптом, ромашкой, шалфеем;
  • не курить, не употреблять газированные и алкогольные напитки, крепкий кофе, не есть перед сном.

Сок алоэ

Хорошо помогает очистить горло и дыхательные пути сок алоэ. Можно есть каждое утро и вечер по 1 листу (очищенному от кожицы). Для устранения горечи можно добавить мед.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Календула

Листья календулы измельчить, смешать с медом 1:1, принимать после еды по полного выздоровления.

Простые и надежные способы избавиться от излишков слизи в желудке

Можно провести детоксикацию при помощи лекарственных растений. Очень хорошо помогают чаи из растений:

  • листьев эвкалипта, мяты, черной смородины;
  • цветков ромашки;
  • шишек хмеля;
  • кедровых или сосновых почек.

Сделайте растительный сбор. Цветы липы – 1ст.л., корень солодки – 2 ч.л. залить кипятком. Настоять примерно полчаса. Пить за несколько минут до еды по 150 мл. Принимать месяц.

Эффективно удаляют лишнюю слизь приправы, которые можно найти на любой кухне:

  • черный перец горошком – 1 чайную ложку глотать не разжевывая, запить холодной водой. Принимать неделю по схеме – 1 сутки приема, 2 суток отдыха;
  • мелко нарезанный корень имбиря – 1 ч. л. массы добавить кипящую воду, остудить, + ложку меда и выжать сок одного лимона. Этот настой выпить за день, пить по несколько глотков до приема пищи;
  • натертый хрен 150 гр.– влить сок пяти лимонов, смешать. Перед сном пить по чайной ложке пока не закончится.

Как быстро почистить организм от слизи

Очищение кишечника от слизи

Как понять, что в кишечнике находится избыточное количество слизи? На это могут указывать следующие состояния:

  • нарушение метаболизма;
  • избыток или недостаток веса;
  • почечные болезни;
  • сахарный диабет;
  • постоянные запоры;
  • аллергические реакции.

Врачи не рекомендуют проводить очищения при помощи клизм. Так как этот метод поможет очистить только небольшой участок кишечника и вымоет необходимую микрофлору.

Хорошо очистить кишечник поможет льняная мука. Ежедневное употребление 2 десертных ложек свежей размолотой муки из семечек льна поможет легко нормализовать вес и улучшить самочувствие организма. Кроме этого, льняная мука обладает антибактериальным и противогельминтным эффектом.

Помощь окажет употребление льняной муки по определенной схеме:

1 нед. – 1 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира, и др.

2 нед. – 2 д. л. муки + 100 гр. ряженки, кефира и др. – заменить 1 прием пищи этой кашей.

Такая каша отлично очистит пищеварительный тракт, без вреда для естественной микрофлоры. При приеме необходимо пить не менее двух литров чистой воды в день, чтобы ускорить выведение слизи.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

Способ очищения кишечника при помощи гречневой муки

Смесь состоит из 1 ст. л. гречневой муки, 1 стакана кефира, ¼ ч. л. имбиря и 1 ч. л. меда. Все смешать, поставить на ночь в прохладное место. Утром тщательно смешать и заменить завтрак. После употребления не есть и не пить 3 часа. Принимать в течение двух недель, затем перерыв. Если повышенный сахар – мед можно убрать.

Гречневая мука поможет эффективно вывести вредные вещества, имбирь наладит работу кишечника и сожжет лишние жировые отложения, кефир оздоровит и омолодит организм.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

слизь насморк кишечник желудок чистка детокс

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Просто сохраняй спокойствие, улыбайся, оценивай говорящего, а не его речи, и победишь в споре. Н.Талеб
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.