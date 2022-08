Как договориться с СОБОЙ, чтобы похудеть

Когда мы худеем, Внутреннему Ребенку тяжело. Он устал, и хочет сладкого, а может быть доброго отношения, ему плохо, и то, как мы реагируем на это свое состояние, зависит от того, какой у нас Внутренний Родитель. Если он по отношению к Внутреннему Ребенку строг, жесток, игнорирует его чувства, то мы получаем внутриличностный конфликт, постоянное внутреннее напряжение.

«Отнеситесь к нему как к животному – ленивому, коварному, беспринципному и хитрому. Воспримите его как беспородную шавку, которая так и норовит сорваться с цепи и убежать… Если вы работаете на результат, шавку (организм) нужно держать на цепи, в идеале – в состоянии стресса», - пишет Лена Миро в своей книге «ЖЖ… опа! Пляжная форма на раз-два-три».

Что или кто мешает вам похудеть?

В самом деле, когда мы худеем, наш организм «сопротивляется» этому. Он худеть не намерен, ему и так хорошо. Привычно, спокойно, комфортно и хочется кушать, а не заниматься фитнесом. Это понятно и биологически естественно. Любой организм подчиняется принципу гомеостаза – стремлению сохранить привычное состояние. Но у него нет собственной воли, собственных желаний. Он не может быть «ленивым, коварным, беспринципным и хитрым». Тогда кто же это? И как к нему относиться?

Очевидно, что речь идет о некоторой части личности, которая саботирует попытки ограничивать себя в еде и заниматься спортом. Также есть и часть, которая хочет похудеть, готова прикладывать для этого усилия. Как вы думаете, как поведет себя первая часть, если вторая ей скажет: «Ты ленивое животное, я буду держать тебя на цепи»? Попробуйте, поставить себя на ее место. Приятно? Наверное, нет. Хочется сидеть на цепи? Вряд ли, скорее, хочется сорваться. Что, зачастую, и делают многие худеющие люди. Срываются. Как будто с цепи. После того, как сами себя на нее сажают. Наедаются до отвала после периода воздержания, перестают ходить в спортзал, после серии изматывающих тренировок.

Одна часть, желающая похудеть, «держит на цепи», критикует и ругает другую, нежелающую отказываться от привычных прелестей жизни и выжидающую, чтобы отыграться. Получается замкнутый круг: сначала одна часть берет верх, потом другая, а воз, то есть, вес, и ныне там. Как же разомкнуть эту цепь?

Широкую известность получила идея Эрика Берна о том, что психика человека имеет три состояния: Родитель, Взрослый и Ребенок. Давайте разбираться, who is who, с кем мы имеем дело.

Итак, часть личности, желающая похудеть. Опишу некий обобщенный портрет. Она имеет цель, она знает, как ее достичь. Она готова прикладывать для этого усилия, принимать ограничения, преодолевать трудности. Похоже, что это Взрослый. Взвешенное взрослое решение – это хорошая мотивация похудеть. К нему присоединяется и Родитель – он контролирует, запрещает или разрешает, заставляет или уговаривает, хвалит или ругает, поддерживает или отталкивает.

Часть личности, не желающая терпеть лишения. Иногда, капризная, иногда, в плохом настроении. Ей хочется сладкого, соленого, жареного, мучного. Она хнычет, клянчит, а совсем отчаявшись, кричит: «Дай!» или «Не буду!» и добивается своего. Это – Внутренний Ребенок. Кто имеет дело с детьми? Правильно, родители. Наш Внутренний Родитель взаимодействует с Внутренним Ребенком по самым различным вопросам, включая ситуацию похудания.

А на поверхности – качели: контроль – срывы, контроль – срывы. Такое отношение к самому себе непродуктивно и чревато депрессией. Альтернатива этому, размыкающая порочный круг – налаживание контакта с Внутренним Ребенком.

Хороший контакт (не путайте с потаканием) со своим Внутренним Ребенком включает в себя:

внимание к его состоянию, потребностям;

умение договариваться, а не заставлять;

принятие и положительных, и отрицательных чувств;

стремление порадовать его теми способами, которые доступны;

отсутствие бессмысленных или слишком жестких запретов;

ограничения в том, что действительно нельзя.

Это не полный список свойств хорошего Внутреннего Родителя, но и этого уже не мало: вместо «Ты ленивое животное!», сказать себе «Я понимаю, что тебе трудно и хочется наесться перед сном. Мне жаль, но я не могу тебе этого разрешить. Но зато, мы с тобой завтра… купим новое платье/сходим в кино/погуляем…». И, может быть, тогда Внутренний Ребенок станет не мешать, а помогать в создании лучшей фигуры, потому что а) его услышали, б) приняли его чувства, в) позаботились.

Налаживание контакта с Внутренним Ребенком и взращивание в себе самом хорошего Внутреннего Родителя – это длительный и тернистый путь личностного развития, обретения внутренней гармонии. Вашим спутником в этом путешествии к самому себе может стать психолог.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Тюнеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet