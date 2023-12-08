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Как правильно реагировать на детские эмоции? Советы психологов

Автор: Econet 08 декабря 2023 5518
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Многие родители не умеют правильно реагировать на переживания детей. Малыши не умеют скрывать эмоции радости и печали, открыто выражают гнев, разочарование и печаль, не скрывают слезы от боли. Задача взрослых – научить детей правильно управлять эмоциональными переживаниями, освобождаться от негатива и сохранять душевное равновесие.

Как правильно реагировать на детские эмоции? Советы психологов

Психологи рекомендуют учить детей не скрывать эмоции, а прислушиваться к внутренним переживаниям и чувствам. При таком подходе формируется высокий уровень интеллекта, ребенок становится более уравновешенным, с легкостью преодолевает жизненные трудности.

Как правильно реагировать на эмоции детей

Родителям необходимо научиться вместе с детьми открыто выражать собственные чувства. Важно объяснять ребенку, что он чувствует: обиду, если у него забрали игрушку, боль после падения на землю. Он должен понимать, что плакать и гневаться не стыдно, а испытывать стыд – естественно и нормально.

Взрослым следует правильно реагировать на ситуацию. Если ребенок разгневан, лучше успокоиться, не кричать на него, не подавать негативный пример. Постепенно у малыша сформируется эмоциональный интеллект, который защитит от стрессов и напрасных переживаний.

Как правильно реагировать на детские эмоции? Советы психологов

Учите ребенка справляться с чувствами

Дети, у которых сформирован эмоциональный интеллект, легче общаются со сверстниками, реже конфликтуют. Они отличаются собранностью, умеют контролировать поведение, более спокойные и уравновешенные в учебе. Чтобы научить ребенка спокойно контролировать эмоции, следуйте простым правилам и рекомендациям психологов:

  • Чаще играйте в настольные и ролевые игры, проигрывайте сложные ситуации, обиды и стрессы.
  • Помогите выразить гнев: «Давай побьем подушку, если тебе хочется ударить брата».
  • Учить самоконтролю с помощью дыхательной практики, наблюдения за поведением других детей.
  • Не запрещайте гневаться, раздражаться и плакать, но старайтесь, чтобы малыш выражал эмоции в укромном месте.
  • Называйте вслух эмоции, которые переживает кроха: «Ты радуешься, что выиграл в игру», «Ты плачешь, потому что подруга тебя обидела».
  • После стресса поиграйте с любимым мишкой или куклой. Перенесите на игрушку ситуацию: это поможет услышать, что ребенок испытывает на самом деле.

Как правильно реагировать на детские эмоции? Советы психологов

Научив детей свободно выражать мысли и эмоции, родители помогут ему сформировать эмоциональную стабильность. Это придает крохе уверенности в себе, создает основу для роста сильной личности. Это позволит вырастить счастливого человека, который умеет правильно реагировать на жизненные неурядицы и мелкие неудачи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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