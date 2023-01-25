Как рассказать ребенку про любовь, смерть, развод и ответить на другие неудобные вопросы

После 3-х лет дети начинают задавать очень много вопросов. Среди них есть неудобные, на некоторые трудно ответить. Родители оказываются в «тупике» и не знают насколько откровенно говорить и надо ли это делать.

Если ребенок задал вопрос, значит, у него сформировалась потребность получить ответ. Для малыша это важно. Когда родители отмахиваются, выдумывают истории или рассказывают не все, у детей формируется неправильное восприятия мира и себя в нем. Всегда нужно правдиво отвечать на любой вопрос ребенка, только предоставлять информацию в соответствии с его возрастом.

Как правильно отвечать на неудобные вопросы ребенка

Маленький ребенок — это будущий взрослый человек. Какой бы неудобный вопрос он не задал, отвечать стоит обязательно. При этом нужно помнить, что сказанное влияет на формирование у малыша взгляда на жизнь, учит его понимать людей и выстраивать с ними отношения, а самое главное — закладывает основы личности.

Психологи советуют придерживаться базовых правил во время ответов на неудобные вопросы:

Сохранять спокойствие. Когда ребенок спрашивает, он не понимает, что задал вопрос, который ставит в тупик взрослого. Родителю не нужно показывать свое волнение, вызванное смущением. Говорить стоит спокойным и уверенным тоном.

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Отвечать согласно возрасту ребенка. До 5 лет дети в основном задают вопросы, касающиеся устройства мира. Они не поймут, если им объяснять мотивы поведения человека или вдаваться в долгие размышления. Достаточно просто и понятно описать то, что он видит.

Говорить правду. Ложная информация, даже если она преподносится из благих побуждений, формирует неправильную и искаженную картину мира у малыша. Если через некоторое время он выяснит, что самые дорогие ему люди обманывали, то пострадает не только авторитет взрослого, но возникнет обида на него. Очень трудно будет восстановить доверительные отношения.

Признавать свою некомпетентность. Человек не может знать все на свете. Не стоит бояться об этом сказать ребенку. Не будут потеряны авторитет и уважение взрослого. Малышу только за радость вместе с родителем поискать информацию на свой вопрос в книге или интернете. Такая ситуация сблизит.

Не раздражаться. Ежедневный поток вопросов часто происходит в неудобный для взрослого момент, когда он сильно занят и не может отвлечься. Не нужно показывать злость и раздражение маленькому человеку. Частое подобное поведение отбивает врожденную любознательность и стремление к знаниям. Стоит объяснить малышу, что в данный момент вы заняты и как только вы освободитесь, то все расскажите.

Стоит помнить, что с детьми на серьезные темы лучше разговаривать присаживаясь, чтобы глаза взрослого были на уровне ребенка.

ТОП самых неудобных детских вопросов, на которые приходится отвечать родителям

Откуда я взялся?

Это один их самых «щепетильных» вопросов, на которые решается ответить не каждый взрослый. Если общение происходит с ребенком до 5-6 лет, стоит ограничиться простым объяснением.

Рассказать, что мама и папа встретились, полюбили друг друга и поженились. Потом у мамы в животике появился ты. Там было тепло, уютно и хорошо. Сначала ты был маленьким, как рыбка, а потом стал расти. Когда в животике уже не хватало места, ты родился.

Приведите пример с животными. Вот есть котики. Они влюбляются и у мамы-кошки в животе растут котятки. Когда он становится большой, они рождаются. Здесь главное для ребенка — раскрыть тайну рождения. Для него важно знать, как он появился на свет. Не нужно лишних подробностей.

Для деток постарше пригодятся специализированные книги-энциклопедии, написанные ведущими психологами и педагогами. Почитайте их вместе с ребенком, чтобы суметь объяснить непонятные моменты.

Почему вы говорите, что я хороший/красивый/талантливый, а другие — что нет?

Любящие родители всегда хвалят ребенка, говорят какой он красивый и милый. Малыш, когда посещает детский сад или школу, часто сталкивается с критикой. Особенно, это характерно в возрасте от 10 лет и старше. В это время начинается предподростковый период с критическим взглядом на собственную внешность и способности.

Если просто отмахнуться и сказать: «Да не обращай внимания, всё это ерунда», то проблема останется. Ребенка будут продолжать критиковать, он начнет еще больше сомневаться в себе и решит, что его чувства не важны.

Чтобы не развить комплекс, нужно объяснить, что все люди разные, у каждого свой идеал. Если бы папа девочки или мама мальчика были в его возрасте, то он бы обязательно им понравился. И раз дети делают замечание, то, скорее всего, сами недовольны своей внешностью или у них есть какие-то другие проблемы.

Кого вы больше любите: меня или брата/сестру?

Соперничество между детьми частое явление. Иногда одному из малышей уделяют больше внимания. Особенно, когда ребенок младший, болеет или более активный.

Объясните, что все члены семьи любят друг друга одинаково. Просто каждого любят немного по-своему.

А взрослому стоит следить за равномерным распределением внимания между всеми детьми.

Папа, а ты пьяница?

Такой вопрос возникает, когда ребенок увидел отца сильно выпившим. Поведение родителя стало другим, не похожим на обычное. Может, он громко разговаривал, пел песни и поздно лег спать.

В такой ситуации расскажите всю правду о самочувствие человека. Папа слишком много выпил и ему стало плохо. Яд из алкоголя поступил в организм и вызвал отравление. Утром у родителя заболела голова и состояние стало похожим на болезнь. Извинитесь перед ребенком, если он был напуган или пребывал в непонятном для него удивлении из-за необычного поведения и состояния отца. Скажите, что папа не хотел его расстраивать и больше так делать не станет.

Так ребенок не будет оторван от реальности. Поймет, что алкоголь приносит вред организму.

Почему вы ссоритесь?

Ситуация, когда родители ругаются, вызывает страх у ребенка. Он бессознательно сразу начинает винить себя и чувствовать ответственность за происходящее.

Скажите, что ссоры часто случаются между близкими людьми. Поведение другого человека не всегда нравится. Оно иногда вызывает злость и раздражение. Но, когда все успокоятся, то снова мирятся и продолжают любить друг друга. Родителям не стоит выяснять личные отношения в присутствии ребенка.

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Почему папа с нами не живет?

Когда отец уходит из семьи, то ребенок в любом возрасте испытывает стресс и тревожится о будущем. Он берет вину на себя и переживает, что родители развелись из-за него.

Объясните, что раньше мама с папой любили друг друга. Но сейчас перестали понимать и начали часто ссорится. Но каждый из родителей по-прежнему продолжает любить ребенка. И он может, когда захочет, приходит в гости к папе, встречаться и общаться с ним. Если возникнут проблемы или ребенок захочет с кем-то поговорить об этом, то родители всегда рядом. А папа будет давать деньги маме, чтобы никто ни в чем не нуждался.

Почему нельзя разговаривать с незнакомыми на улице?

С началом школы ребенок взрослеет и возникают ситуации, когда он остается один. Этот период важен. Он формирует чувство ответственности и знакомит с правилами безопасности.

Рассказать, что на улице к тебе может подойти незнакомый дядя. Обратиться с вопросом, предложить конфету или пообещать подарить щенка. Хороший человек так не поступит, потому что знает — к маленьким детям подходить не стоит. А плохой хочет причинить вред, поэтому обманывает обещаниями. Если ты развернешься и уйдешь от дяди, то хороший человек не обидится.

А я умру?

Подобный вопрос ребенок задает с 3 лет. В это время его волнует сам факт смерти в ее образном понимании. Стоит объяснить, что все живые существа на планете: растения, животные и люди умирают. Людей хоронят в землю. Этой информации будет достаточно.

С 5-6 лет смерть воспринимается, как потеря. Иногда ребенок ее глубоко переживает. Особенно, если умер близкий человек. Возникает чувство скорби, опустошения и даже обида и злость. Нужно быть рядом с ребенком и помочь ему справиться с чувствами, пережить их, но не отвергать. Сказать, что родители очень любят своего ребенка. Хотят, чтобы он жил долго-долго, был счастлив и умер в старости.

Почему папа возвращается поздно, если в гости приезжает бабушка?

Нередко между тещей и зятем присутствует некое напряжение. Это не проходит незаметно для ребенка. Не стоит скрывать, что все в порядке и малышу только все кажется.

Скажите, что бабушка для ребенка самая хорошая. Она воспитала и вырастила прекрасную маму, а сейчас заботится о нем. Когда бабушка приходит в гости, то все стараются ей сделать хорошо и часто выполняют все ее просьбы. Привычная жизнь в семье немного меняется и это не всегда нравится папе. Поэтому он задерживается на работе.

Откровенные разговоры с детьми только сближают, делают отношения доверительными и формируют в ребенке чувство любви к себе.опубликовано econet

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