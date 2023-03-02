Комплексы, которые взращивают родители

Откуда растут ноги у наших комплексов и как уберечь своих детей, чтобы не вырастить закомплексованных взрослых? Обо всем этом читайте в статье.

Как известно, многие психологические проблемы идут из детства. Воспитывая нас, родители невольно навязывали нам ту или иную модель поведения, говоря о том, что это для нашего же блага. Конечно, любой любящий родитель желает своему ребенку только добра, но иногда излишняя опека или требовательность родителей играет в будущем их детей злую шутку.

Комплексы родом из детства

Пассивность и безответственность

Одна из проблем – гиперопека ребенка. Существуют такие родители, что готовы поместить свое чадо в вакуум, поставить у дверей охрану и закрыться за дверьми с несколькими засовами. У малыша нет ни единого шанса стать самостоятельным, бдительная мама контролирует каждое его движение. Она выбирает для него игры, увлечения и приятелей. В результате таких действий, родители лишают ребенка способности к самостоятельным решениям. Как итог: вечно сомневающийся и нерешительный человек, который продолжает ждать, что все сделают за него.

Катастрофическая неуверенность в себе

Почему некоторые очень умные, симпатичные люди считают себя людьми «третьего сорта», в то время как другие, с менее выдающимся интеллектом и внешность мнят себя гениями? Все дело в том, что их воспитывали разные родители. Люди с низкой самооценкой воспитываются, как правило, слишком требовательными и честолюбивыми родителями. Их редко хвалили в семье и часто сравнивали. Они с самого раннего детства были вынуждены доказывать, что они не хуже кого-то.

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Привычка подавлять чувства

С самого рождения все дети открыто и с большим интересом смотрят на этот мир. Они не умеют закрываться, сдерживать свои эмоции: прятать обиду и скрывать радость. Они искренне смеются, когда им весело и горько плачут, если ушиблись или обиделись. Вот тут и вступают в дело родители: мальчикам часто говорят: «Мужчины не плачут», а девочкам советуют «Не капризничать». Таким образом, родители не дают ребенку быть сами собой и выражать чувства естественным образом. Так они невольно учат детей закрываться от всего мира. В результате во взрослой жизни такому человеку сложно отстаивать свои интересы, он живет в состоянии постоянного напряжения, так как подавляет свои эмоции.

Недоверие к окружающим

Многие родители, испытав негативный опыт, хотят уберечь от него своих детей, забывая о том, что учатся все только на своих ошибках. Высказываясь в духе: «Все мужчины обманщики» - мама формирует в сознании девочек стереотип, что ее обязательно будут обманывать мужчины. Согласитесь, с такой установкой достаточно сложно построить хорошие личные отношения.

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Безынициативность и отказ от лидерства

В семье авторитарных родителей часто вырастают совершенно безынициативные дети. Это происходит потому что, в таких семьях не считаются с мнением ребенка. Не спрашивают его мнения, не поддерживают никаких инициатив, исходящих от малыша. Таким образом они не дают развиваться личности, отбивая желание проявлять инициативу и лидерские качества, предпочитая сидеть тихо, в надежде, что все решат за тебя.

Разрушительная зависимость

От чего люди употребляют алкоголь, наркотики или проигрывают все до нитки в казино? Дело в том, что зачастую это зависит от той установки, которую мы получаем от родителей: «ты не на что не способен», «ты меня разочаровал». Конечно, прямо такие грубые вещи не говорят. Это проявляется в постоянном недовольстве малышом, он вынужден постоянно что-то доказывать, чтобы "заслужить" любовь родителей. Именно во взрослой жизни, такие дети находят утешение в алкоголе, наркотиках или других опасных зависимостях.

Повышенная тревожность, депрессия

Те родители, которые привыкли манипулировать детьми, давя на чувство вины, невольно заставляют находиться их в постоянном нерациональном стрессе. Ультиматумы и запугивания – вот главные инструменты таких родителей, для того, чтобы добиться желаемого.

Неумение расслабиться

Если родители постоянно одергивают ребенка, не давая отдохнуть ни минуты, каждое мгновение он должен быть занят каким-то делом, приводит к тому, что человек не умеет расслабляться. Понятно, что так родители пытаются бороться с ленью. Однако, стоит помнить, что отдых нужен всем, а умение расслабляться важное качество, которое помогает быстро восстановить силы.опубликовано econet

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