ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 8 СИМПТОМОВ

Почечной недостаточностью называется острое или хроническое нарушение функционирования почек, приводящее к масштабному смещению водно-солевого, электролитного и азотистого баланса в организме.
Опасность заболевания связана не только с масштабным ухудшением состояния здоровья: первые его признаки часто путают с другими патологиями. В результате больной не получает адекватного лечения, что усугубляет процесс, а иногда делает его необратимым. Острая патология может возникать из-за тяжелого токсического поражения (например, отравления грибами, ртутью или лекарственными препаратами), инфекционного заболевания, травматического или ожогового шока. Хроническая недостаточность, как правило, развивается вследствие длительного воспалительного процесса в органах мочевыводящей системы (пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной болезни и т. д.), проблем с сердцем или сосудами, сахарного диабета или других эндокринных расстройств.
В области поясницы с одной или с обеих сторон часто появляется колющая боль. Неприятные ощущения усиливаются к концу дня либо после длительной нагрузки на ноги.
Важно не перепутать такую боль с мышечной болью, возникающей у здорового человека после чрезмерных физических нагрузок. Этот признак необходимо рассматривать в сочетании с другими нарушениями.
Одна из функций почечной ткани – выработка эритропоэтина, без которого невозможен синтез красных клеток крови.
При почечной недостаточности количество эритроцитов уменьшается, нарушается кровоснабжение органов и тканей. У больного развиваются признаки железодефицитной анемии.
Люди, страдающие почечной недостаточностью, часто мерзнут (особенно их ступни и ладони). Знобить может даже в самый жаркий день.
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Снижение количества эритроцитов приводит к ухудшению снабжения тканей кислородом, вредно это и для головного мозга.
При почечной недостаточности человек испытывает постоянное чувство усталости.
Он становится вялым, сонливым, в значительной степени утрачивает способность концентрироваться и быстро реагировать на проблемы.
В отсутствие лечения могут появиться мышечные боли, а также спазмы и судороги.
Нарушения мочеиспускания сложно не заметить, поэтому именно они будут основным признаком проблем с выделительной системой.
При почечной недостаточности наблюдаются:
Опасный признак – резкое уменьшение количества мочи. Если в сутки организм выводит менее 400 мл жидкости, больному требуется срочная госпитализация.
Нарушения работы почек проявляются задержками жидкости в организме.
Отекают чаще всего ноги в области щиколоток и верхней части стоп и лицо (особенно область вокруг глаз). Возможны также отеки кистей рук и живота.
Отеки, возникающие на фоне почечной недостаточности, легко отличить от других. Для почечной отечности характерно:
С мочой из тела выводятся токсичные продукты метаболизма. При почечной недостаточности значительное количество вредных веществ остается в организме, что плохо отражается на состоянии кожных покровов.
У больного могут появляться мелкие кровоизлияния или высыпания. Характерная особенность – навязчивый кожный зуд.
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Увеличение концентрации токсичных веществ в крови приводит к потере аппетита.
Больные почечной недостаточностью часто жалуются на металлический привкус или неприятный запах изо рта, которые появляются после приема пищи.
Кроме того, у таких пациентов нередко изменяются вкусовые пристрастия: многие продукты кажутся им безвкусными, обладающими резкими посторонними запахами.
Нарастающая интоксикация организма, развивающаяся при почечной недостаточности, приводит к постоянной тошноте и периодическим рвотным позывам.
Иногда больных мучает навязчивая икота.
Почечная недостаточность – состояние, опасное для жизни (особенно если интенсивность симптомов нарастает).
Следует помнить о том, что почки имеют огромный запас прочности: недомогание, связанное с нарушением их работы, нередко проявляется только при повреждении более 80% почечной ткани.
Поэтому при одновременном возникновении хотя бы двух из описанных признаков надо немедленно обратиться к врачу.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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