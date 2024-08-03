Почему «отложенное решение» бывает спасительным

Иногда отложенное решение более правильное, чем импульсивное. А улучшение состояния и побуждение к действию сразу происходит, как только решение примешь. И найдёшь силы отложить на определенное время. Что тоже требует решительности и твёрдости духа

Непринятое решение может стать причиной упадка сил и депрессии. Можно перестать нормально есть, спать, работать, - если избегать решения проблемы. Это давно известно. Да, решение обязательно надо принять, если обстоятельства склоняют нас к этому. Если произошло или происходит такое, что мы не хотим или не можем терпеть. Но обстоятельства ещё не «пиковые», не опасные. Корабль ещё не тонет, самолёт не падает. Но опасный крен уже чувствуется. И неудовольствие от ситуации растёт с каждым днём. Припасы тают… Надо принять решение, приготовить шлюпку или парашют, и дождаться нужного момента. Вот что такое «отложенное решение». Такое же твёрдое, как обычное. Но отложенное до поры-до времени.

"Отложенные решения"

Один мужчина принял решение уйти со службы: обстановка сложилась невыносимая, а новый начальник его оскорбил. И сделать с этим ничего было нельзя - это была именно служба. Решение было принято окончательное, обжалованию не подлежало. Но он ничего сначала не сказал. И терпеливо дождался выплат и получения квартиры - ему было это положено. А потом ушёл и нашёл лучшую работу.

Или женщина узнала об измене мужа, о долгом обмане с его стороны. И решила развестись - она не могла продолжать отношения, бывает такое. Но она не спешила, хотя ей было очень тяжело. У неё было трое детей. И она дождалась, пока муж оплатит учебу старшим, лечение младшему, свозит детей на юг, ещё кое-какие вопросы финансовые решит… А потом развелась. Поставила перед фактом. Она справедливо полагала, что обманщик быстро забудет об ответственности, когда лишится семьи. А может и разориться - любовница была молодая и алчная.

Скажет кто-то: какие корыстные люди! Не корыстные, а терпеливые и практичные. Выигрывают те, кто не только умеют принимать решение, но и откладывать его, если это необходимо. Даже приговоры откладывают. Не сразу приводят в исполнение. А принятое решение поддерживает и мотивирует. За "отложенное время" что-то может и к лучшему измениться: плохого начальника снимут, обстановка нормализуется, найдутся смягчающие обстоятельства для дурного поступка близкого человека… Всякое может произойти.

Поэтому иногда отложенное решение более правильное, чем импульсивное. А улучшение состояния и побуждение к действию сразу происходит, как только решение примешь. И найдёшь силы отложить на определенное время. Что тоже требует решительности и твёрдости духа.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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