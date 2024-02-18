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Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Автор: Econet 18 февраля 2024 5936
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Сульфат магния или иными словами английская соль применяется для оздоровления организма и предотвращения развития различных заболеваний. Магний принимает участие во многих биологических процессах – синтезе белка, поддержке оптимального уровня сахара в крови, транспортировке калия и кальция в клеточные мембраны, регулировке давления и производстве энергии.

Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Поэтому важно, чтобы этот микроэлемент содержался в организме в достаточном количестве. Но согласно оценкам экспертов около 80% людей страдают от дефицита магния, что приводит к различным проблемам со здоровьем.

Чем грозит нехватка магния

Недостаток этого микроэлемента приводит к:

  • постоянной усталости;
  • депрессии;
  • повышению артериального давления;
  • бессоннице;
  • образованию тромбов;
  • гниению зубов;
  • развитию сахарного диабета;
  • гипогликемии;
  • остеопорозу;
  • проблемам с сердцем.

Для восполнения дефицита необходимо включить в рацион продукты, содержащие магний.

Какие продукты содержат магний

Если вашему организму не хватает магния, рекомендуется включить в рацион:

  • горький шоколад;
  • макрель;
  • банан;
  • авокадо;
  • шпинат.

Также можно принимать специальную пищевую добавку, к примеру, сульфат магния, цитрат магния, оксид магния и прочие. Назначить добавку сможет врач. Не стоит экспериментировать и самостоятельно выбирать препарат, но если нет возможности обратиться к специалисту, то наиболее безопасный и эффективный вариант – это прием добавки сульфат магния (английская соль).

Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Преимущества применения сульфата магния

Существует два способа применения этой добавки – сделать солевую ванну либо принимать средство в капсулах. Какой вариант выбрать – зависит от личных предпочтений.
Ученые из Великобритании провели исследование – группу из 19 человек попросили принять ванну с сульфатом магния в течении 12 минут, после чего взяли анализы крови и мочи для проверки уровня магния в организме. Результаты показали, что у всех участников исследования повысилась концентрация магния, а регулярные приемы ванны увеличили показатель.
Помимо повышения уровня магния в крови сульфат магния также помогает:

  • предотвратить преждевременные роды (вещество вводится женщинам внутривенно с целью ингибировать сокращения матки);
  • в лечении преэклампсии (сложного заболевания беременных женщин, при котором повышается давление, нарушается работа внутренних органов и наблюдается избыток белка в моче);
  • восстановить мышцы после серьезной физической нагрузки;
  • при лечении запоров (магний способствует вытягиванию жидкости из тела в тонкую кишку, благодаря чему ускоряется процесс испражнения);
  • при лечении астмы (магний вводится с целью облегчения симптомов, поскольку позволяет расслабить мышцы бронхов);
  • улучшить когнитивные способности (магний препятствует потере функции мозга).

Противопоказания и побочные эффекты

Перед приемом сульфата магния необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку этот микроэлемент приносит не только пользу организму, но и может спровоцировать в нем изменения. Особенно не рекомендуется принимать это вещество при:

  • расстройствах кишечника либо желудка;
  • перфорированной кишке и обструкции кишечника;
  • колите и тяжелом запоре;
  • тошноте и рвоте;
  • неравномерном сердцебиении;
  • нарушениях в системе пищеварения;
  • сахарном диабете;
  • болезнях почек и сердца.

Женщинам в положении нельзя принимать магниевые добавки, в особенности, если срок родов близок. Также нет достоверных данных, проникает ли сульфат магния в грудное молоко, поэтому и после родов следует осторожно относиться к добавкам.
Несмотря на колоссальную пользу сульфата магния для организма, прием этого микроэлемента может вызвать и побочные эффекты:

  • чувство тревоги;
  • мышечную слабость;
  • головокружение либо головную боль;
  • сонливость;
  • повышенное потоотделение;
  • снижение давления;
  • диарею;
  • нарушения в работе сердца.

При появлении любого из перечисленных выше побочных эффектов нужен срочный визит к врачу.

Сульфат магния: Кому и как принимать пищевую добавку?

Дозировка

Оптимальная суточная доза магния для мужчин составляет 400-420 мг, для женщин – 310-320 мг. Максимальная доза варьируется в пределах 600-900 мг. Для проверки правильности дозировки нужно понаблюдать за работой кишечника, прием магния рекомендуется начинать с 200 мг, постепенно повышая дозу, пока стул не станет слегка жидким.

Помните, что переизбыток магния может навредить организму и привести к гипермагнеземии – состоянию, вызывающему серьезные побочные эффекты в виде пониженного давления, респираторного паралича и нарушений сердечной проводимости. Для предотвращения такого состояния следует увеличить потребление кальция.

Сульфат магния считается безопасным средством, но при одновременном его приеме с другими добавками могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому прежде чем принимать ту или иную добавку, нужно проконсультироваться со специалистом. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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