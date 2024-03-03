Тимус: Как поддержать здоровье вилочковой железы

Состояние иммунной системы во многом зависит от того, что мы едим. Если организм получает достаточное количество витаминов, минералов и антиоксидантов, то правильно работает тимус – основная железа иммунной системы. Сильный иммунитет не гарантирует полную защиту организма от инфекций, но создает максимально возможные условия для его оптимальной работы.

Тимус состоит из двух долей, они мягкие и имеют розово-серый оттенок. Эта вилочковая железа расположена над сердцем, чуть ниже щитовидки. Выясним, как можно поддерживать функции тимуса и что включить в рацион для укрепления иммунитета.

Как обеспечить поддержку функций тимуса

Вилочковая железа максимально развивается после рождения, а с возрастом ее состояние ухудшается. Особенно негативно сказывается на тимусе действие свободных радикалов и окислительные процессы, спровоцированные стрессами, инфекциями, радиацией, хроническими заболеваниями.

Обеспечить правильное функционирование вилочковой железы можно двумя способами:

1. Употреблять оптимальное количество антиоксидантов.

2. Придерживаться питания, улучшающего производительность или действия вырабатываемых тимусом гормонов. Защитить тимус помогают антиоксидантные вещества – витамины A, C, E и группы B, селен, цинк. Риску дефицита витаминов и минералов наиболее подвержены пожилые люди, поэтому для повышения иммунитета им рекомендуется принимать витаминные и минеральные комплексы.

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Улучшить питание вилочковой железы можно за счет употребления:

1. Спирулины – это сине-зеленые водоросли, в состав которых входит белок, витамины, минералы, незаменимые жирные кислоты, каротиноиды. Спирулина обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным эффектом, выпускается в виде добавки.

Оптимальная суточная дозировка составляет от 1 до 8 г. Допускается повышение дозировки, когда нужна более мощная поддержка иммунитета. Даже употребление спирулины в малых дозах снижает риск подавления иммунитета, развития слепоты и возникновения неврологических повреждений.

2. Листовых зеленых овощей. Они богаты антиоксидантами – лютеином, бета-каротином и каротиноидами, которые предотвращают развитие заболеваний, провоцируемых окислительными стрессами.

3. Желтых фруктов и овощей. В их состав входит бета-каротин – это антиоксидант, обеспечивающий надежную защиту организма от действий свободных радикалов.

4. Овощей и фруктов оранжевого цвета. Они содержат альфа-каротин, который при проникновении в организм преобразовывается в A витамин. Нехватка альфа-каротина провоцирует ухудшение работы иммунной системы и развитие патологий сосудов и сердца.

5. Фруктов и овощей красного цвета. В их составе также есть каротиноиды (но не являющиеся провитамином A) и полезные пигменты (флавоноиды). Считается, что в сутки достаточно употреблять 15 мг природного бета-каротина и смешанных каротиноидов.

Поэтому для укрепления иммунитета добавьте в рацион больше цветных фруктов и овощей, а при необходимости минеральные либо витаминные комплексы.опубликовано econet

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