Ваш язык «расскажет» о болезнях

Язык человека способен передать самую точную информацию о состоянии его здоровья. По наличию налета, его цвету и консистенции, врач может выявить заболевание и оценить работу органов пищеварения и кишечника. Язык сразу предупреждает о начавшемся расстройстве организма и помогает в установлении диагноза.

Бледно-розоватый оттенок с четкой средней линией, показывает здоровье человека. Этот мышечный орган достаточно мягкий и плотный, имеющиеся сосочки сразу заметны, не прилегают к поверхности. На нем допускается незначительное количество бледного налета, которое в сильный холод может отливать желтизной, а в межсезонье становится более сухим.

Иногда легкий налет свидетельствует о начинающихся стоматологических заболеваниях. Он может быть при кариесе, стоматите или гингивите. Плотный слой налета, покрывающий всю внешнюю часть, свидетельствует о серьезном расстройстве или начавшемся хроническом заболевании.

Цвет налета на языке

Цвет служит своеобразным индикатором, по которому можно диагностировать болезни. Определенный оттенок соответствует каждой патологии:

слишком бледный цвет говорит о дефиците питательный веществ, анемии, сердечной патологии;

белый оттенок сигнализирует об обезвоживании, грибковом инфицировании;

бордовый бывает при высокой температуре и инфекционных процессах (кори, гриппе);

желтоватый или сероватый – диагностируют у курящих, при гепатите, проблемах с пищеварением;

фиолетовый цвет налета свидетельствует о нарушениях в дыхательном или кровеносном аппарате;

голубой сигнализирует об интоксикации солями тяжелых металлов или ртутью, цинге;

синеватый бывает при почечных поражениях;

насыщенный коричневый бывает при молочнице, кровотечении во рту;

почерневший от налета язык говорит о вирусных патологиях, абсцессе, проблемах в печени или начинающейся дизентерии.

Обратите внимание на плотность и место расположения налета

Само присутствие слоя свидетельствует о проблемах с иммунитетом. Повышенная густота слоя, говорит о характере расстройства организма. Кроме цвета, сообщить о характере заболевания может место локализации и его плотность. Утолщенный светлый слой указывает о нарушениях пищеварения, частых запорах. Тоненький слой, преимущественно по центру, бывает при гастрите, а если он становится толстым, то болезнь стала хронической. Серый цвет налета бывает при повышенной кислотности. О кишечном воспалении говорит слой в корневой части. Слой желтоватого или почерневшего слоя свидетельствует о болезни желчного пузыря, печени, селезенки. Налет впереди и по краям появляется при легочных нарушениях, постепенное его потемнение, свидетельствует о начинающейся пневмонии.

Изменение размера языка

При диагностировании, важное значение имеет форма и изменение в размере. Мышца языка принадлежит к органам пищеварения, поэтому, все изменения заставляют подозревать расстройства этого аппарата. Отечность и значительное увеличение свидетельствует о расстройствах желудка, кишечника или эндокринной железы. Утолщенное или расширенное основание бывает при авитаминозе, сбоях метаболизма, лимфатического аппарата. Кроме этого, часты патологии гипофиза, воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Внезапное изменение формы бывает при расстройствах нервной системы или обезвоживании.

Вид поверхности языка

Выраженные борозды наблюдаются при регулярном неправильном питании, также бывают при различных расстройствах психики. Кроме этого, могут говорить об аллергиях. Искривление или отклонение, свидетельствуют о проблемах кровоснабжения мозга или функций мозжечка.

При онкологических болезнях или серьезных заболеваниях кишечника атрофируются сосочки на внешней части. Поэтому он разглаживается, блестит и сильно краснеет. При прогрессировании поражений цвет изменяется или становится более интенсивной.

Некоторые врачи связывают расстройство функций органов и изменение положения языка. Незначительное увеличение формы и отклонение конца в любую сторону, диагностирует поражения органов в той стороне, где происходят изменения. Срединную борозду связывают с позвоночником, специалисты утверждают, что она бывает при наличии позвоночных патологий. Изогнутый кончик говорят о шейных нарушениях, изогнутость линии в средней части – грудных патологиях, а отклонения около корня, говорят о нарушениях в пояснице.

Диагностика по поверхности языка

На внешней части можно заметить небольшие поражения при надкусывании или разрушениях зубов, постоянное травмирование в одном месте, приводит к глосситу (воспалению). Мелкие болезненные множественные изъязвления на всей поверхности появляются при болезни Крона. Изъязвление на конце, краях или по средней линии могут быть при туберкулезе. При сифилитическом поражении может появиться одна твердая язва красного цвета. Множественные разрастания и бородавки предполагают наличие ВИЧ-инфекции. Полосы, идущие поперек поверхности, свидетельствуют о сосудистых патологиях.

О чем сигнализирует дискомфорт во рту

Дискомфортные проявления могут быть самыми разными. Повышенная сухость слизистых оболочек или ксеростомия, свидетельствует о подозрении на сахарный диабет. Кроме этого, сухость возможна при недостаточном слюноотделении, лихорадочном состоянии. При ухудшении течения заболевания, язык темнеет, появляются растрескивания.

Болезненность локализуется в разных участках, возможно, поменяется в течение времени. Возникать они могут от слишком горячих или холодных, острых или кислых продуктов. При молочнице может возникнуть зуд или жжение.

Процесс излечения нужно начинать с гигиенических процедур полости рта. Слой налета – это хорошее питание для болезнетворных микроорганизмов. Кроме регулярного очищения, можно использовать полоскания с травяными сборами. Хорошо помогают полоскания с липой, ромашкой, мятой, душицей.опубликовано econet

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