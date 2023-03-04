Что каждый должен знать о своих почках

Почки в организме человека имеют важную функцию: очищение крови. Почки выводят из организма шлаки и токсические вещества. Как понять, хорошо ли работают ваши почки? Существуют яркие признаки того, что с этим органом что-то не в порядке. Например, отеки, сложности с мочеиспусканием и даже песок в моче.
Начиная с 2006 г., во второй четверг в мире отмечают День почки. Почки без преувеличения можно назвать одним из важнейших органов. Они трудятся круглосуточно и очищают кровь от токсичных веществ. Ежедневно в почках через фильтры проходит 1500-2000 л крови. А за 5 мин. через почки прокачивается вся кровь организма. Как почки обеспечивают жизнедеятельность организма? Давайте узнаем.
Визуально почки напоминают две крупные фасолины, каждая них весит до 200 г. Внутреннее устройство этого парного органа представляет собой систему естественных фильтров.
Почки «прогоняют» через себя кровь (если быть точными – плазму) и выводит всевозможные шлаки, а значительный объем жидкости возвращают в организм.
Фильтрация осуществляется в 2 этапа:
1. Образование первичной урины. Кровь, проходя через скопление крошечных сосудов-капилляров, утрачивает определенный объем упомянутой плазмы. Последняя пропускается через естественный почечный фильтр (который не пропускает клетки крови и ряд белков). Какие вещества фильтруются? Это вода, сахар (а точнее, глюкоза), соли и имеющие токсичное действие мочевина, аммиак и прочие азотистые соединения. Этой мочи вырабатывается 120-170 л в сутки.
2. Образование вторичной (привычной нам) урины. Её выходит из первичной урины намного меньший объем - 1,5-2 л в сутки. Вторичная урина проходит по канальцам, в которых в обратном порядке всасываются вода, сахар и ряд прочих соединений и вырабатываются соли и токсичные вещества. Указанные канальцы открыты в так называемые почечные лоханки, из которых урина попадает в мочеточники.
Ключевая, но не единственная функция почек - вывод из организма шлаков и токсинов (главным образом, азотистых). Последние формируются при распаде белков.
Имеет место в утреннее время. Характерны отёки век и припухлости под глазами. Отечность может быстро появляться и также быстро исчезать. Ей может сопутствовать бледность кожных покровов.
Сами по себе почки болеть не могут. Боль в поясничной зоне может давать растянутая капсула, которая окружает почки. Это случается при их воспалении, при инфаркте.
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Существуют также почечные колики. Причиной их выступают не почки, а мочеточник, по пути которого перемещается камень. Болевые ощущения как правило проявляются с одной стороны, рождаются внезапно, длятся приступами, бывают невероятно сильными. В этом случае необходимо наблюдение лечащего доктора.
Это яркий симптом почечно-каменной болезни. Камни находятся в лоханках, которые переходят в мочеточники. Чтобы диагностировать проблему, понадобится пройти УЗИ почек.
Скачок давления без явной причины, возможно, сигнал патологии почек или сосудов, поставляющих им кровь. Повышение давления прежде всего отмечается при гломерулонефритах, вторичных поражениях почек при других болезнях (болезни системного характера, диабет, атеросклероз).
Цвет урины от розового до красного свидетельствует о присутствии в ней крови. Так случается при широком спектре почечных заболеваний. Розоватый оттенок урины возможен, если вы употребляли накануне свёклу, поэтому пугаться раньше времени не стоит.
В большей мере, чем с почками, данные проблемы связаны с мочевыводящими путями. Когда урины чересчур много и имеются частые позывы, это указывает на подозрения относительно диабета.
Если урины мало, есть вероятность почечной недостаточности. Как правило, последняя имеет место после длительного хронического недуга почек. Если проявляется остро, то это может быть отравление (некачественными спиртными напитками, сулемой, висмутом).
Резь, болезненное мочеиспускание характерны не для заболеваний почек, а для циститов, уретритов (это проблемы мочевого пузыря и уретры).
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Источник: https://econet.ua/
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