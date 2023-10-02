Эхинацея: 4 полезных свойства иммуномодулятора

Уникальные свойства эхинецеи пурпурной были известны еще много столетий назад. Племена индейцев высоко ценили ее лечебные качества и применяли для поднятия иммунитета, лечения многих заболеваний, ран и травм, в качестве сильного противоядия от укусов змей и бешеных животных.

Эхинацея для здоровья: свойства и применение

Повышение иммунитета

Благодаря способности стимулировать активность защитных сил организма, эхинацея отлично зарекомендовала себя в качестве иммуномодулятора. Исследования подтвердили, что растение помогает организму бороться с инфекционными и вирусными возбудителями, и восстанавливаться после перенесенных заболеваний. Прием эхинацеи снижает риск возникновения простудных заболеваний на 50%.

Сильный антиоксидант

Окислительные стрессы действуют разрушающе на важные компоненты клеточных структур, повреждают липиды и молекулы ДНК. Они не только ускоряют процессы старения организма, но и являются фактором, увеличивающим риск многих серьезных болезней, таких как Альцгеймера, сердечно-сосудистых, сахарного диабета. В эхинацее содержатся вещества, способные замедлять окислительные разрушения свободных радикалов.

Снижает тревожность

Лекарственная эхинацея проявила себя как безопасное и эффективное средство для снятия тревожных состояний. Ученые выяснили, что максимальный антистрессорный эффект проявляют флавоноиды, кофеиновая и розмариновая кислоты, которые содержатся в цветах и листьях эцинацеи пурпурной.

Борется с бактериями

Противовоспалительные и антибактериальные свойства эхинацеи блокируют рост микробов, являющихся причиной различных кожных болезней, возникновения угревой сыпи или акне. Средства по уходу за кожей, содержащие экстракт эхинацеи, способствуют увлажнению кожи, сокращению морщин, восстановлению защитного липидного слоя.

Применение эхинацеи

Лекарственное средство рекомендуется:

для лечения и профилактики сезонных заболеваний – гриппа, респираторных инфекций, простуд;

при воспалении или инфекции носоглотки, рта, мочеполовых путей;

проблемах с органами дыхания;

для устранения симптомов хронической усталости, физических и нервных истощениях;

для лечения язв, ожогов, псориаза, укусов насекомых.опубликовано econet

Внимание! Эхинацею нельзя принимать людям с аутоиммунными заболеваниями, включая волчанку, рассеянный склероз. Это связано с неспецифическим стимулирующим действием эхинацеи на иммунную систему; это может усугубить симптомы болезни. Кроме того, лицам, принимающим иммунодепрессанты, такие как кортикостероиды или циклоспорин, следует отказаться от использования эхинацеи.

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